10.10.2024 06:16 Darum brennt Roman Fress bei der Profibox-Gala in Chemnitz auf Revanche

Roman Fress trifft in seiner ersten Titelverteidigung am 2. November in Chemnitz auf den Österreicher Stefan Nikolic (30).

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Cruisergewichtler Roman Fress (30) trifft in seiner ersten Titelverteidigung am 2. November im Chemnitzer Kraftverkehr auf den Österreicher Stefan Nikolic (30). Das gab der SES-Boxstall bekannt. Roman Fress (30, l.) in Aktion gegen Roman Gorst (30) bei der ersten Box-Gala im letzten Jahr. © IMAGO/opokupix Fress, mehrmaliger deutscher Meister, konnte seine Siegesserie im August in Magdeburg fortsetzen und den WBC-International-Champion erkämpfen. Den will er in Chemnitz verteidigen. Für den von Robert Stieglitz trainierten 30-Jährigen ist der gleichaltrige Wiener Nikolic kein Unbekannter. Als Amateure trafen beide 2015 beim traditionsreichen Chemie-Pokal-Turnier in Halle/Saale aufeinander. Fress verlor nach Punkten. Boxen Fahrradkurier bestellt schmerzhafte Lektion, Box-Profi liefert Kopfnuss! Am 2. November kommt es zum Wiedersehen im Ring. Fress will mit Unterstützung der Zuschauer, die er bereits beim letzten Auftritt im April 2023 begeistern konnte, die offene Rechnung begleichen. Hauptkampf bestreitet Tom Dzemski Im 23. Profikampf soll Nikolic auf keinen Fall zum „Stolperstein“ für die großen Ambitionen, die Fress hegt, werden. Nur mit einem Sieg und der Verteidigung des WBC-International-Titels wird er seinen Weg in die obere Weltspitze fortsetzen können.

Den Hauptkampf bestreitet am 2. November im Kraftwerk Halbschwergewichtler Tom Dzemski. Der frühere Junioren-Weltmeister und deutsche Meister boxt gegen den Berliner Nick Hannig um die WBO-Europe-Championship. Hannig hat in seinen 13 Profikämpfen nur einmal, und das sehr umstritten gegen den Letten Vilcans, verloren. Für Dzemski, der die letzten 18 Monate für seine Ausbildung zum Polizeibeamten genutzt hat, eine ganz besondere Herausforderung! Die erste SES-Box-Gala Anfang April 2023 im Kraftverkehr war ein voller Erfolg. 1800 Fans sorgten für eine ausverkaufte und stimmungsvolle Halle. Dzemski musste damals nach einem spektakulären Kampf gegen den Franzosen Daniel Blenda Dos Santos eine Niederlage einstecken. Fress stand nicht wirklich lange im Ring. Er schickte seinen Gegner Roman Gorst in der 2. Runde mit einer krachenden Linken zu Boden und wurde anschließend von den Fans gefeiert.

