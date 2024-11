Tyson vs. Paul: Detail abseits des Kampfs sorgt für Verwunderung im Netz! "Wir leben in einer Matrix"

Arlington/München - In der Nacht von Freitag auf Samstag kämpften Box-Legende Mike Tyson (58) und Influencer Jake Paul (27) in Arlington, Texas gegeneinander. Am Ende musste sich "Iron Mike" gegen seinen 31 Jahre jüngeren Kontrahenten nach Punkten geschlagen geben. Ein Detail abseits des eigentlichen Boxkampfs sorgte dabei im Netz für Verwunderung.