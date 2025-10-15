Formkrise erreicht Höhepunkt: Darts-Star zieht folgenschwere Konsequenzen
Wigan (England) - Nächster Rückschlag für Michael van Gerwen (36)! Der niederländische Darts-Star scheitert beim Players Championship 31 schon in der ersten Runde an Dom Taylor (27) und sagt im Anschluss die nächsten Turniere ab. Damit ist klar: Zum ersten Mal überhaupt wird "Mighty Mike" die Players Championship Finals verpassen.
Nach der 4:6-Niederlage gegen den Engländer reiste van Gerwen umgehend aus Wigan ab, er musste sich nach zwei Erstrunden-Niederlagen in Folge sowie zahlreichen schwachen Ergebnissen in diesem Jahr erst einmal sammeln.
"Ich sehe, der Mann mit dem Hammer kommt auch zu mir", sagte der Niederländer gegenüber dem Algemeen Dagblad und stellte klar, dass er die letzten drei Players Championships auslassen werde.
"Ich muss meinen Kopf frei bekommen und die Dinge ordnen", so der dreifache Weltmeister. Damit verzichtet der 36-Jährige auf die letzte Chance, sich doch noch für die Players Championship Finals zu qualifizieren.
Nur die ersten 64 der Order of Merit nehmen an dem Turnier teil, van Gerwen liegt nach einer durchwachsenen Saison, in der er zudem mehrere der Floor-Events ausließ, nur auf dem 93. Platz. Eine Chance, sich zu qualifizieren, hätte er nur mit hervorragenden Ergebnissen bei den letzten drei Wettbewerben gehabt - diese lässt der Niederländer jetzt verstreichen.
Seit seiner ersten Teilnahme 2009 hatte van Gerwen das Turnier noch nie verpasst, ist mit sieben Titeln zudem Rekordsieger des Events.
Michael van Gerwen steckt noch mitten in der Scheidung
In diesem Jahr hatte der Niederländer nicht nur mit sportlichen, sondern auch mit privaten Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Mai gab "Mighty Mike" die Trennung von Ehefrau Daphne nach rund 17 gemeinsamen Jahren bekannt.
Er sei noch immer auf der Suche nach einer neuen Balance, erzählte der 36-Jährige vor rund einem Monat beim Algemeen Dagblad, doch es sei leichter gesagt als getan, sein Leben einfach weiterzuleben.
"Es braucht Zeit. Ich muss so viele Dinge unter einen Hut bringen. Ich stecke noch mitten in der Scheidung. Nicht alles wird innerhalb weniger Tage gut", sagte van Gerwen und gönnte sich jetzt die wohl dringend benötigte Pause.
