Formkrise erreicht Höhepunkt: Darts-Star zieht folgenschwere Konsequenzen

Wigan (England) - Nächster Rückschlag für Michael van Gerwen (36)! Der niederländische Darts-Star scheitert beim Players Championship 31 schon in der ersten Runde an Dom Taylor (27) und sagt im Anschluss die nächsten Turniere ab. Damit ist klar: Zum ersten Mal überhaupt wird "Mighty Mike" die Players Championship Finals verpassen.

Darts-Start Michael van Gerwen (36) sagt die letzten drei Players Championships ab und verpasst damit zum ersten Mal überhaupt die Finals. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Nach der 4:6-Niederlage gegen den Engländer reiste van Gerwen umgehend aus Wigan ab, er musste sich nach zwei Erstrunden-Niederlagen in Folge sowie zahlreichen schwachen Ergebnissen in diesem Jahr erst einmal sammeln.

"Ich sehe, der Mann mit dem Hammer kommt auch zu mir", sagte der Niederländer gegenüber dem Algemeen Dagblad und stellte klar, dass er die letzten drei Players Championships auslassen werde.

"Ich muss meinen Kopf frei bekommen und die Dinge ordnen", so der dreifache Weltmeister. Damit verzichtet der 36-Jährige auf die letzte Chance, sich doch noch für die Players Championship Finals zu qualifizieren.

Nur die ersten 64 der Order of Merit nehmen an dem Turnier teil, van Gerwen liegt nach einer durchwachsenen Saison, in der er zudem mehrere der Floor-Events ausließ, nur auf dem 93. Platz. Eine Chance, sich zu qualifizieren, hätte er nur mit hervorragenden Ergebnissen bei den letzten drei Wettbewerben gehabt - diese lässt der Niederländer jetzt verstreichen.

Seit seiner ersten Teilnahme 2009 hatte van Gerwen das Turnier noch nie verpasst, ist mit sieben Titeln zudem Rekordsieger des Events.