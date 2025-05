Amors Pfeil bleibt nicht stecken: Darts-Star verkündet Ehe-Aus nach fast 11 Jahren

Michael van Gerwen (36) legt nach seiner Trennung auf unbestimmte Zeit eine Pause ein. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Eigentlich sollte die "Green Machine" schon am Samstag bei der Dutch Darts Championship in seinem Heimatland wieder am Oche stehen, doch daraus wird nun nichts. Gegner Mickey Mansell (51) zieht also automatisch in die nächste Runde ein.

Ohnehin befand sich der Niederländer seit Monaten in einem Formtief. Vor wenigen Tagen verpasste er nach einer 2:6-Niederlage gegen Nathan Aspinall (33) erst zum zweiten mal in seiner Karriere die Play-offs der Premier League.

"Es sah wieder einmal so aus, als wäre er nicht er selbst. Sogar auf der Bühne hat er aufgegeben", erklärte sein Gegner anschließend im Interview.