Der nächste Versuch: Frodenos Triathlon-Comeback wird zum Giganten-Duell

Jan Frodeno (41) will nach dem verkorksten Jahr 2022 endlich wieder vorne angreifen. © Daniel Karmann/dpa

Für den nächsten Comeback-Versuch könnten die Gegner von Jan Frodeno erlesener kaum sein.

Auf Ibiza kommt es an diesem Samstag auch zum (Generationen)-Duell des deutschen Olympiasiegers und dreimaligen Hawaii-Champions mit dem 29 Jahre alten norwegischen Olympiasieger und Ironman-Weltmeister Kristian Blummenfelt (29).

Der Altmeister trifft in seiner letzten seriösen Triathlon-Saison auf den neuen Star der Szene.

"Bei Kristian kann man nie ganz sicher sein. Er ist entweder super in Form oder irgendwas geht daneben", sagte Frodeno der Deutschen Presse-Agentur vor dem PTO European Open auf Ibiza.

Per Wildcard bekam Frodeno einen Startplatz, Bummenfelt hatte dabei geholfen. "Entspann' dich, Jan. Ich denke, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt", hatte er bei einem PR-wirksamen Hin und Her der Champions mit einem Grinsen via sozialer Netzwerke erklärt.

Es sei aber ein Zweikampf, der die Triathlon-Fans eher fasziniere, meinte Frodeno. "Das Duell ist natürlich deutlich mehr als ein Duell. Ich versuche wie immer, mich nicht zu sehr auf eine Person zu fokussieren", betonte er.