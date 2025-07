Die Finals 2025 in Dresden: Alles, was Du zum Sport-Highlight wissen musst

Alle News und Updates zum Multisport-Event in Dresden 2025 findest Du unter: Die Finals .

Die Finals 2025 sind das Event des Jahres für alle Sportfans in Dresden. Bei der fünften Auflage des Multisport-Events messen sich die besten deutschen Athleten in unterschiedlichen Disziplinen. TAG24 informiert Dich zu den Finals 2025 in Dresden.

Im Jahr 2025 finden die Finals bereits zum fünften Mal und erstmals in Dresden statt. © DPA/Robert Michael

Als "Die Finals" wird ein seit 2019 mit ein paar Ausnahmen jährlich im Sommer stattfindendes Multisport-Event bezeichnet, bei dem die Deutschen Meisterschaften zahlreicher Sportarten gebündelt an einem Ort ausgetragen werden. Das Konzept ähnelt dem der European Championships.

Die ersten Finals fanden in Berlin statt und es wurden zehn Sportarten ausgetragen. Im Jahr 2023 wurde in der Metropolregion Rhein-Ruhr parallel zu den Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik veranstaltet.

Die Finals in Dresden 2025 sind bereits die fünfte Ausgabe des Multisport-Events.

Termine, Zeiten, Sportarten, Highlights, Austragungsstätten und alles, was Du sonst noch zu den Finals 2025 in Dresden wissen solltest, findest Du in diesem Artikel.