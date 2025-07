Elbe-Chaos bei den Finals 2025 in Dresden: "Sehr wild"

Dresden - Eine Stunde, 16 Minuten und 21 Sekunden brauchte Team DWS12 Darmstadt, um sich den DM-Titel im Triathlon Mixed zu sichern. Reibungslos lief das Rennen bei den Finals in Dresden für die vier Sieger aber nicht ab.

Alles in Kürze

Aber nicht nur die Elbe machte den Athleten zu schaffen. Durch den Regen kurz vor Rennstart war die Radstrecke nass. "Das war gar nicht so easy, da musste man ein bisschen aufpassen", so Graf: "Und auf der Brücke beim Laufen ist der Wind echt voll reingezogen." Ein aufregendes Rennen mit absolutem Seltenheitswert.

"Ich dachte, es ist eigentlich am schlausten, die Strafe direkt abzusitzen. Ich habe mich gewundert, dass Valentin Wernz den Penalty nicht direkt genommen hat. Dann hatte ich ihn als Ziel vor mir und konnte mich da reinbeißen. Das war für mich perfekt." Denn auch die Titelverteidiger mussten aufgrund eines Schwimmfehlers einmal ins Strafzelt.

Henry Graf (23) fühlt sich für die Finals in Form. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

"So was hatte ich bis jetzt auch noch nicht, das war schon sehr wild. Das war auf jeden Fall etwas Besonderes heute", kommentierte der 23-Jährige das Rennen, bei dem er erst kurz vor dem Ziel wieder die Führung übernahm.



"Das fühlt sich richtig schön an. Mit dem Team - das ist mega cool", freute sich der derzeit wohl stärkste Triathlet auf dieser Kurz-Distanz über seinen ersten DM-Titel.

Und blickte direkt auf seinen Start im Einzel am Sonntag (10.25 Uhr): "Ich habe mich richtig gefühlt. Die Form ist auf jeden Fall da. Und dann mal sehen, was da geht." Das klang fast nach einer Drohung an die Konkurrenz.