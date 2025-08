"Karl der Große" tritt vor den Augen seiner Töchter ab: "Mann für die goldenen Momente"

"Karl hat alles erreicht, eine Bilderbuch-Karriere hingelegt und er war der Mann für die goldenen Momente", so Marcus Schwarzrock. Der heutige DRV-Cheftrainer war in diesen Momenten immer an seiner Seite als Vierer-Trainer.

DRV-Cheftrainer Marcus Schwarzrock (58) und Karl Schulze haben einiges durchgemacht. © Matthias Rietschel

Erlebt haben beide zusammen viel und so plaudert Schwarzrock aus dem Nähkästchen: "Im Wettkampf war Karl saustark. Im Training aber immer darauf bedacht, dass er keinen Kilometer zu viel macht. Wenn er im Doppelvierer gefahren ist und der Steuermann nicht den kürzesten Weg genommen hat, wurde Karl schon wirsch."

Und dann ergänzt der Coach: "Im Rennen ist er auch keinen Meter zu viel gerudert."

Am Freitag kämpfte der Lokalmatador mit den Gegebenheiten - wie bei echten Coastal-Rennen an der Küste. Im Zeitlauf sorgte nicht die Brandung für die Wellen, sondern ein Motorboot und so musste Schulze ganz schön kämpfen. Anschließend blieb er noch an einer Boje hängen.

Seine beiden Töchter - am lautesten die 7-jährige Leni - feuerten ihn an. Die Großelten, Eltern und Freundin Christin saßen daneben. Sogar als vorm zweiten Zeitlauf ein heftiger Gewitterguss kam, blieben sie. Der Olympiasieger war happy. "Traumkulisse, zwar Regenschauer und Gewitter zwischendurch - wir hatten alles, was eine Küste mit sich bringt", so Schulze.

"Technisch war's vielleicht nicht das beste Rennen. Emotional und von der Atmosphäre eins der besten, die ich hatte: Der perfekte Abschluss." Anschließend wurde kräftig gefeiert.