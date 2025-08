Euphorie bei den Finals in Dresden: Tausende erleben historischen Kletter-Moment auf Neumarkt

Dresden - Die Kletterer waren noch nicht mal zu sehen, der Wettkampf ließ noch eine halbe Stunde auf sich warten und trotzdem standen am Sonnabend in der Mittagshitze Tausende auf dem Neumarkt bei den Finals 2025 in Dresden vor der Frauenkirche. Sie wollten erleben, wie Leander Carmanns deutsche Geschichte schreibt.