Unvorstellbar! Diese Tierquälerei war früher Sport: Fliegende Pferde

Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts standen Tierschützer auf dem Plan und versuchten, diese Tierquälerei verbieten zu lassen. Aber bis in die 1970er Jahre konnte man dieses "Spektakel" auf dem Steel Pier in Atlantic City betrachten, 200 Kilometer südlich von New York City, ehe es nach steigendem Druck durch Tierschützer eingestellt wurde.

1993 gab es dort ein kleines Comeback, als Pferde ohne Reiter ins Wasser sprangen. Aber neben den Protesten der Tierschützer war das auch wirtschaftlich ein Fiasko. 2012 gab es das letzte Mal den Versuch, diese "Tradition’" wiederzubeleben. Ohne Erfolg.