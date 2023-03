Überraschung bei MMA-Event: Plötzlich küssen sich zwei Kämpferinnen

Karina Pedro (l.) und Denisa Ryndova: Im Oktagon flogen die Fäuste, zuvor begegneten sich nur ihre Lippen. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/karinkapedro

Karina Pedro und Denisa Ryndova standen sich vor einigen Tagen in der O2-Arena in Prag im Oktagon gegenüber. Für die vierte Ausgabe des "Clash of the Stars" - einer tschechischen Kampfsportveranstaltung, bei der sich Influencer gegenseitig vermöbeln - war ein Vier-Frauen-Kampf mit den beiden und zwei weiteren Damen angesetzt.

Beim vorherigen Faceoff kam es zur großen Überraschung! Normalerweise nutzen Fighter diesen Moment, um ihrem Gegenüber noch mal etwas Angst zu machen und ihm oder ihr finster und siegessicher in die Augen zu starren.

Doch bei dem Influencer-Event kam alles anders: Kopf an Kopf schauten sich die beiden Kämpferinnen an, doch plötzlich lehnte Denisa sich nach vorne - und küsste ihre Gegnerin auf die Lippen!

Karina regierte alles andere als zornig. Sie lächelte ihr Gegenüber an, hielt ihr Gesicht und gab ihr schließlich auch einen Kuss auf die Wange. Am Ende war es auch Karina, die als Siegerin aus dem Kampf hervorging.