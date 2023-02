Was muss man essen, um so auszusehen? Bodybuilder Markus Rühl gewährt seltenen Einblick

Darmstadt - Ein knappes halbes Jahr, nachdem die deutsche Nachwuchshoffnung Urs Kalecinski (24) den weltberühmten "Thunfisch-Shake" in der Küche von Markus Rühl ausprobiert hat, wiederholte die 50-jährige Legende eine Aktion aus dem Jahr 2002 und ging einfach mal mit Kamerabegleitung einkaufen. Die aktuelle und treibende Frage: Sind wirklich alle Proteinquellen im Supermarkt teurer geworden?

Markus Rühl folgt bei Training und Essen immer seinem Motto: "Viel hilft viel". © montage:instagram/markusruehl

1997 begann die Reise für Markus Rühl. Der damals 24-jährige gelernte KFZ-Mechaniker gewann die Hessen-Meisterschaft und in der Folge auch die Deutsche Meisterschaft. Daraufhin wurde er Profi im Bodybuilding.



Wenige Jahre später riefen ganze Stadien in den USA laut und langatmig "Ruuuhl" als "The Freak" oder "The German Beast" auf die Bühnen.

Hätte es im Jahre 2002 soziale Medien gegeben, wäre das Video, in dem er mit seiner damaligen Frau einkaufen geht, sicherlich viral gegangen. Die Reaktionen auf den wohl stärksten Menschen, den die meisten je gesehen haben werden, sind unwahrscheinlich witzig.

Nun hat der 50-jährige Rühl die Aktion von vor 21 Jahren wiederholt. Ohne seine jetzige Ehefrau Alicja, aber dafür mit Einkaufszettel.