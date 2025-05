Kehrt Testroet zurück in den Schacht? "Jeder weiß, wie viel mir Aue bedeutet"

Aue - "Für Aue freue ich mich hundertprozentig. Der Klassenerhalt ist ganz wichtig!", konnte Pascal "Paco" Testroet (34) die Niederlage seines FC Ingolstadt am Sonntag verschmerzen, weil dadurch zumindest die Veilchen einen Strich unter dem Klassenerhalt machen konnten. Dass ihm sein Ex-Klub nach wie vor am Herzen liegt, spürte man in der Mixed-Zone.

Das kongeniales Duo Pascal Testroet (34, l.) und Florian Krüger (26) im Jahr 2020. © picture point/Sven Sonntag

"Jeder weiß, wie viel mir Aue bedeutet. Man darf nie vergessen, wer sportlich was aus einem gemacht hat. Und die Blütezeit hatte ich in Aue", sagt der 34-Jährige.

Paco war gerade auf dem Weg in die Kabine, als ihn TAG24 heranwinkte. Klaro, dass man über die alten Zeiten in Aue sprach.

Testroet war in seinen drei Jahren im Schacht in der 2. Bundesliga mit 34 Toren in 95 Einsätzen einer der Erfolgsgaranten. Mit Florian Krüger bildete er ein kongeniales Duo. Das war, zusammen noch mit einem Jan Hochscheidt, Sören Gonther oder Philipp Riese eine Wucht, was Aue seinerzeit aufbot.

Kontakte ins Erzgebirge bestünden nach wie vor und als TAG24 bei Paco (Vertrag in Ingolstadt läuft aus und soll nicht verlängert werden) nachhakte, ob's eine Rückkehr geben könnte, meinte dieser schmunzelnd: "Definitiv gibt's diese Kontakte noch und vielleicht ist das auch ein Thema. Ich glaube, wer mich heute gesehen hat, sah, dass ich nach wie vor topfit bin und für meine Mannschaft sehr wichtig sein kann."