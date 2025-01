Drogen-Tod mit nur 37 Jahren! Sport-Star stirbt nach Überdosis, Mutter findet Leiche

Der erst kürzlich verstorbene Baseball-Star Brian Matusz ist wohl an den Folgen einer Drogen-Überdosis verstorben.

Von Ivan Simovic

Phoenix (USA) - Rund eine Woche ist es her, da sorgte der plötzliche Tod von Brian Matusz in der Baseball-Welt für Bestürzung und Trauer. Am 6. Januar dieses Jahres hatte man die Leiche des gerade einmal 37 Jahre alten US-Amerikaners in dessen eigenen vier Wänden entdeckt.

Brian Matusz (†37) starb offenbar an den Folgen einer Drogen-Überdosis. © Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Die Umstände waren zunächst unklar. Neue Erkenntnisse zu den Ermittlungen bringen nun jedoch Licht ins Dunkel - und offenbaren zugleich schockierende Details. Denn nach Angaben mehrerer Medien sei der Profisportler wohl an einer Drogen-Überdosis verstorben. Das gehe aus einem Polizeibericht hervor, der Baltimore Banner vorliege. Um welche Substanz es sich dabei handelt, ist allerdings unklar. Neben dem Leichnam hätten Beamte zudem ein Feuerzeug sowie Aluminiumfolie entdeckt. Ob mit den genannten Utensilien die bislang noch völlig unbekannte Droge konsumiert wurde, ist ebenfalls nicht bekannt. Sport Blitz beschädigt Boot von Boris Herrmann bei Weltumseglung Offensichtliche Verletzungen, Traumata oder Anzeichen eines Fremdverschuldens würden laut Polizei nicht vorliegen.

Der US-Amerikaner wurde nur 37 Jahre alt. © Jonathan Daniel / Getty Images North America / Getty Images via AFP Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe die Mutter den leblosen Körper ihres Sohnes mit einer weißen Substanz im Mund in dessen Haus in der heimischen Millionenmetropole Phoeniox aufgefunden. Als ihr zuvor niemand die Tür geöffnet haben soll, sei sie durch das Badezimmerfenster in die Räumlichkeiten des Verstorbenen gelangt, wo sie die Leiche auf einem Sofa in einem Zimmer im Obergeschoss liegend entdeckt habe. Weitere Details wurden nicht genannt. "Unsere Herzen sind heute Abend schwer, da wir den Tod des ehemaligen Oriole Brian Matusz betrauern", hatte das Major-League-Baseball-Team Baltimore Orioles, für das er 279 seiner 280 Pflichtspiele bestritt, den Tod des Pitchers am vergangenen Donnerstag bestätigt. Sport Beim Wiegen bloßgestellt: Auch Ex-Turn-Talent Janas erhebt schwere Vorwürfe! "Brian war von 2009 bis 2016 eine feste Größe in unserem Clubhaus und wurde im ganzen Birdland geliebt, seine Leidenschaft für Baseball und unsere Gemeinschaft war unübertroffen. Er widmete seine Zeit jedem Fan, den er erreichen konnte, war ein geschätzter Mannschaftskamerad und hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Brians Familie und seine Angehörigen sind in dieser schweren Zeit in unseren Gedanken und Gebeten."