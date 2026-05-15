Düsseldorf will Champions-League-Titel, doch schon das Halbfinale wird knüppelhart

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Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf träumt beim Champions-League-Finalturnier am Wochenende vom ersten Königsklassen-Titel seit 2021.

Von Ulrich Hartmann

Düsseldorf - Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf träumt beim Champions-League-Finalturnier am Wochenende in Saarbrücken vom vierten Finaleinzug nacheinander und vom ersten Königsklassen-Titel seit 2021.

Dang Qiu (29) will sich mit Borussia Düsseldorf am Wochenende den Champions-League-Titel im Tischtennis holen. (Archivfoto)
Dang Qiu (29) will sich mit Borussia Düsseldorf am Wochenende den Champions-League-Titel im Tischtennis holen. (Archivfoto)  © Soeren Stache/dpa

Zuletzt hatte der sechsmalige Champions-League-Sieger im Finale dreimal gegen den 1. FC Saarbrücken verloren.

Diesmal aber wird für die Borussia mit Dang Qiu, Anton Källberg und Kanak Jha schon das Halbfinale zur riesigen Herausforderung.

Gegner ist dort am Samstag (16 Uhr) mit Alliance Nimes/Montpellier jener französische Club, für den mit den Brüdern Felix und Alexis Lebrun die Nummern vier und zwölf der Weltrangliste spielen.

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Zuvor trifft im ersten Halbfinale (12.30 Uhr) der 1. FC Saarbrücken auf den polnischen Club Bogoria Mazowiecki. Das Endspiel ist am Sonntag (14 Uhr).

"Wir müssen unser bestes Tischtennis spielen", sagt Borussias Trainer Danny Heister (54). "Letztes Jahr haben wir die Franzosen im Viertelfinale noch geschlagen, aber die Lebrun-Brüder sind noch stärker geworden."

Saarbrückens Fan Zhendong steht im Mittelpunkt

Düsseldorfs Topspieler Dang Qiu, Nummer zehn der Weltrangliste, sagt: "Es ist ein hartes Event und durch die Teilnahme von Fan Zhendong diesmal erst recht etwas Besonderes."

Der chinesische Olympiasieger und ehemalige Weltmeister spielt für Saarbrücken und wechselt im Sommer nach Düsseldorf.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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