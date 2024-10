Entspannung mit Nervenkitzel: Hier kann man Yoga mit Schlangen machen

In einem Yoga-Kurs können Teilnehmer den Umgang mit Königpythons lernen. © Instagram/Screenshot/lxrpythons

Schon seit einiger Zeit sind Yogakurse mit tierischer Unterstützung keine Neuheit mehr. Allerdings handelt es sich dabei um Vierbeiner wie Hunde oder Katzen.

Nun schlängelt sich ein neues Tier in die Studios. In dem LXRYOGA-Studio in Kalifornien kann man Yogakurse mit Schlangen buchen. Dabei sollen "Individuen ihre Angst vor Schlangen durch Atmen in den Griff bekommen", wie Yoga-Studio-Besitzerin Tess Cao gegenüber "People" erklärt.

Während der 45-minütigen Yoga-Stunde werden Königspythons "achtsam in sanfte Yogakurse integriert". Vor der Stunde findet eine Einführung statt, bei der die Teilnehmer lernen, was sie tun und was sie vermeiden sollten, wenn sie eine Schlange halten.

Bisher hat bei den Kursen immer alles geklappt. Tess versichert gegenüber People: "Niemand wurde je gebissen! Unsere älteste Schlange ist vier Jahre alt und wir wurden auch noch nie gebissen."