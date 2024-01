Er spielte für den deutschen Rekordmeister: Torjäger stirbt mit nur 25 Jahren

Helsinki (Finnland) - Niklas Laurila (†25), ein großes Floorball-Talent , auch Unihockey genannt, ist jung und unerwartet verstorben. Der Finne spielte auch in der deutschen Bundesliga.

Die Oilers kündigten an, Niklas beim kommenden Spiel am Freitag zu ehren.

Wie sein ehemaliger Klub, die Esport Oilers in der finnischen Hauptstadt Helsinki , auf X (ehemals Twitter) mitteilte, verstarb der 25-Jährige völlig unerwartet.

Zahlreiche Weggefährten und Ex-Klubs zeigten sich tief betroffen vom plötzlichen Tod des Floorball-Künstlers. (Symbolbild) © 123rf/vladstar

Laurila, der sowohl als Angreifer als auch Verteidiger eingesetzt werden konnte, war nicht nur auf skandinavischen Spielfeldern zu sehen, sondern auch in der deutschen sowie schweizerischen ersten Liga.

In Deutschland spielte der Nordländer beim Dauermeister UHC Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Allerdings blieb die Saison aufgrund der Pandemie unvollendet, und titellos zog es den Skandinavier in die Schweiz.

Zusammen mit anderen finnischen Top-Unihockey-Spielern sorgte Niklas dort maßgeblich für den Aufstieg seines Ex-Klubs Unihockey Basel Regio in die höchste Liga der Eidgenossen.

Die Baseler sind von der traurigen Nachricht geschockt. Vor ihrem Ex-Schützling hielten das Team vor einem wichtigen Meisterschaftsspiel bereits eine Schweigeminute ab und teilte zudem auf Instagram ihre tiefe Trauer mit.

"Hey großer Mann, wir vermissen dich. Du wirst immer bei uns sein. Ruhe in Frieden", schrieben sie in Andenken an den Mann für die wichtigen Tore.