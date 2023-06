Er wollte nur mit dem Sieger feiern: Spitzensportler wird von Security getackelt!

In bester NFL-Manier beförderte die Security Hadwin auf den Boden, bevor das Missverständnis aufgeklärt werden konnte.

Hadwin selbst erreichte bei dem Turnier der höchsten Golf-Serie den zwölften Platz, doch das rückte bei dem ersten Sieg eines Kanadiers bei dem Heimturnier seit 1954 völlig in den Hintergrund.

Andrew Lahodynskyj/Canadian Press via ZUMA Press/dpa

Der Umgeworfene selbst nahm den Tackle jedoch mit Humor. Auf Twitter postete er ein Foto des Moments, in dem der Sicherheitsmann ihn packte und umwarf, und kommentierte es mit "Stellt es in den Louvre!"

Außerdem kommentierte er einen anderen Post, dass er lieber beim Golf bleiben würde, als in seinem Job regelmäßig getackelt zu werden, und repostete die Forderung, die Champagnerflasche in die Canadian Hall of Fame zu stellen.

Vor allem jedoch gratulierte er Taylor erneut - diesmal jedoch in Sicherheit vor der übereifrigen Security!