Als Nachfolger von BVB-Watzke: Bekommt Mintzlaff noch mehr Macht im Fußball?

Wenn es ums große Geld geht, will die Bundesliga mitreden. In den Vorstand der mächtigen European Klub Association soll Oliver Mintzlaff (48, l.) einziehen.

Dort möchte der 48-Jährige die Nachfolge von Borussia Dortmunds Hans-Joachim Watzke (64) antreten, der nach dem Einzug ins Exekutivkomitee der UEFA wie angekündigt sein ECA-Mandat aufgibt.



Die Entscheidung über Mintzlaffs Mitwirken im höchsten ECA-Gremium fällt am Donnerstag bei den Wahlen der Vereinigung in Berlin. Bereits am Mittwoch treffen sich die Vertreter der europäischen Top-Klubs in einem Nobelhotel der Hauptstadt gleich neben dem Zoologischen Garten.

Mintzlaffs Kandidatur ist nicht unkompliziert. Eigentlich dürfen nur Klub-Vertreter im ECA-Board sitzen, die im Tagesgeschäft eines Vereins involviert sind. Das ist Mintzlaff mit seinem Aufstieg in den Red Bull-Vorstand nicht mehr, allerdings gehört er noch dem Aufsichtsrat des Leipziger Bundesligisten an - diese formale Brücke dürfte ausreichen.

Als sicher gilt, dass Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (56) die Nachfolge von Oliver Kahn (54) bei der ECA antritt.