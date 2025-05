Krebs bei Ex-Profi zurück - Jetzt schließen sich all seine Klubs zusammen, um zu helfen

Tom Weilandt (33, l.) ist erneut an Blutkrebs erkrankt und benötigt eine Stammzellspende. © Lukas Schulze/Getty/POOL/dpa

"Hey Leute, der Krebs ist leider wieder zurück", schrieb Weilandt Ende April kurz und knapp auf Instagram. 2023 war der Rostocker erstmals an Leukämie erkrankt, benötigt jetzt erneut eine Krebstherapie.

Weil es allerdings europaweit keinen passenden Stammzellspender für den 33-Jährigen gibt, rief sein Heimatverein Hansa Rostock zu einer großen Typisierungsaktion für Weilandt auf - und ist damit nicht allein.

"Gemeinsam mit allen seinen fußballerischen Stationen, so auch seine Jugendvereine LSG Elmenhorst und SV Warnemünde, werden wir für eine Typisierung werben. 'In den Farben getrennt, in der Sache vereint!' lautet hier das Motto!", teilte die Kogge mit.

Rostock und der VfL Bochum, für den Weilandt lange in der 2. Bundesliga spielte, werden am Samstag, dem 10. Mai, vor ihren jeweiligen Heimspielen gegen Energie Cottbus bzw. Mainz 05 die Möglichkeit bieten, sich bei der DKMS zu registrieren, andere Ex-Klubs des 33-Jährigen wie Greuther Fürth ziehen in den nächsten Wochen nach.