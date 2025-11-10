Ausschreitungen bei Kreisklassen-Kick! Fans und Betreuer stürmen den Platz

Rödental - Bei einem Amateurfußballspiel im Landkreis Coburg im Norden von Bayern ist es nach Angaben der Polizei zu teils gewalttätigen Ausschreitungen gekommen.

Das Spiel wurde abgebrochen und die Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Das Kreisklassenduell zwischen dem 1. FC Oberwohlsbach und dem SV Türk Gücü Neustadt habe am Sonntagnachmittag abgebrochen werden müssen, teilten die Ermittler mit.

Gegen Ende der ersten Halbzeit habe beim Spielstand von 2:2 ein 30-jähriger Spieler der Gäste aus Neustadt bei Coburg einen 19 Jahre alten Spieler der Heimmannschaft attackiert.

Daraufhin kochten die Emotionen hoch! Etwa 20 Fans und Betreuer beider Mannschaften seien aufgebracht auf das Spielfeld gerannt.

Dabei habe ein 40 Jahre alter Ersatzspieler des 1. FC Oberwohlsbach den gegnerischen Spieler verletzt, der zuvor dessen Mannschaftskollegen angegriffen hatte.