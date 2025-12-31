Schock für Roberto Carlos: Not-Operation bei Fußball-Legende

São Paulo (Brasilien) - Schock für Roberto Carlos (52)! Der Ex-Fußballstar ist überraschend am Herzen operiert worden.

Roberto Carlos (52) musste sich einer Herz-OP unterziehen. © FRANCK FIFE/AFP

Der 52-Jährige war spanischen Medienberichten zufolge gerade auf Heimaturlaub und begab sich wegen einer medizinischen Untersuchung an seinem Bein in ein Krankenhaus in São Paulo.

In diesem sei demnach festgestellt worden, dass die Herz-Pumpleistung des früheren Verteidigers von Real Madrid extrem verringert war - mit Folgen!

Die Ärzte entschieden sich für eine Notoperation, nachdem sie ein Blutgerinnsel entdeckt hatten.

Laut "Marca" gaben Quellen aus dem Umfeld des Weltmeisters von 2002 an, dass er sich derzeit auf dem Weg der Besserung befindet. Gegenüber "AS" soll Carlos selbst zum Eingriff gesagt haben: "Jetzt geht es mir gut und ich werde genau überwacht."

Nach der dreistündigen OP soll der 127-malige Nationalspieler noch zwei Tage unter Beobachtung im Krankenhaus bleiben.