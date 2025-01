Beckenbauers Todestag: Matthias Sammer wirft den Deutschen Heuchelei vor

In seinem Wintergarten hat Sammer ein Beckenbauer-Poster. Der "Kaiser" war sein Vorbild. Deutschland kritisiert Sammer anlässlich des ersten Todestags scharf.

Von Martin Moravec

München - Deutschland hat nach Ansicht von Matthias Sammer (57) im Umgang mit Franz Beckenbauer (†78) versagt.

Ex-Nationalspieler Matthias Sammer (57) geht mit den deutschen Fußballfans hart ins Gericht. © Bernd Thissen/dpa Der frühere Nationalspieler bezog sich anlässlich des ersten Todestags vom Fußball-"Kaiser" auf die Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe der WM 2006 und warf dem Land Heuchelei vor. "Bei allem, was er tat, wollte er nur das Beste. Im Fußball muss man sich immer durchsetzen – als Spieler, Trainer und auch, wenn man ein großes Turnier nach Deutschland holen soll. Dabei musste er sich mit Situationen auseinandersetzen, für die er nicht verantwortlich ist", sagte Sammer "t-online" im Interview. Man möge es "als eine gewisse Art von 'Korruption' betrachten, wenn du in einem solchen System Stimmen von Menschen brauchst, um ein Turnier zu bekommen. Das will ich gar nicht bewerten. Es ist ja auch alles nicht bewiesen, was dazu möglicherweise notwendig war", sagte Sammer weiter. Fußball Niemand will Christoph Kramer: Vereinssuche "tat mir richtig weh" Beckenbauer, am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren gestorben, geriet als OK-Chef der Sommermärchen-WM in einen Skandal um nicht geklärte Millionen-Zahlungen rund um die Vergabe des Turniers. In der Schweiz wurde gegen ihn wegen des Verdachts auf Betrug, Geldwäscherei und Veruntreuung ermittelt. Das Verfahren gegen Beckenbauer wurde im Sommer 2019 von jenem gegen die anderen Beschuldigten abgetrennt.

"Wir alle haben Franz Beckenbauer vorgeschickt"

Er war und bleibt der "Kaiser" im Fußball: Am 7. Januar 2024 starb Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. © Andreas Gebert/dpa Letztlich verjährte es wie auch das gegen drei enge Wegbegleiter aus der Sommermärchen-Zeit.

"Wir alle haben Franz Beckenbauer vorgeschickt und alle wussten, mit welchem dubiosen System, welchen Anforderungen, die dieses Fifa-Konzil in sich trägt, er es am Ende zu tun haben würde. Ich weiß nicht, wie er es am Ende geschafft hat, die WM 2006 nach Deutschland zu bringen. Ihn dann aber so zu attackieren, weil er dafür dieses System irgendwo bearbeiten musste, das ist Heuchelei", meinte Sammer. Das tue ihm "sehr, sehr weh. Das hat man alles vorher gewusst, als man Franz in diesen Kampf losgeschickt hat. Dementsprechend finde ich das nach wie vor unwürdig, wie mit ihm umgegangen wurde", sagte Sammer weiter. Fußball Als Häftling an die Front! Ex-Nationalspieler stirbt im Krieg Für den früheren DFB-Sportdirektor und Vorstand des FC Bayern war Beckenbauer ein absolutes Vorbild. "Mit seinem Auftreten, seiner Natürlichkeit, seiner Souveränität, seiner Klarheit. Er hat sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt, wollte aber immer das Beste erreichen", sagte Sammer.

Riesiges Beckenbauer-Poster im eigenen Wintergarten