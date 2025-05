Spannender Kampf bis zum Schluss: Letzter Drittliga-Absteiger steht fest

Borussia Dortmund II muss nach vier Jahren in der 3. Liga den Gang in die Viertklassigkeit antreten.

Von Aliena Rein

Dortmund - Der letzte Drittliga-Absteiger ist gefunden: Borussia Dortmund II muss nach vier Jahren den Gang in die Viertklassigkeit antreten. Trotz satten 43 Zählern geht es nach der fünften Pleite in Folge jetzt in die Regionalliga West.

Das Unentschieden von Borussia Dortmund II gegen den 1. FC Saarbrücken besiegelte den Abstieg der Schwarz-Gelben. © Fabian Kleer/Fussball-News Saarland/dpa Schon seit mehreren Wochen stand fest, dass die SpVgg Unterhaching, der SV Sandhausen und Hannover 96 II die letzten drei Plätze belegen, nur der vierte Absteiger entschied sich erst am letzten Spieltag endgültig. Weil Borussia Dortmund II jedoch beim 1. FC Saarbrücken mit 1:2 unterlag, hatte die U23 des BVB jedoch keine Chance mehr, sich an Waldhof Mannheim oder dem VfB Stuttgart II vorbeizuschieben. Dabei waren die Schwarz-Gelben eigentlich gut ins Spiel gestartet: Nach rund einer halben Stunde brachte Julian Hettwer (34.) die Mannschaft von Neu-Coach Mike Tullberg in Führung, in der zweiten Hälfte jedoch drehte der FCS die Partie durch Treffer von Kai Brünker (67.) und Patrick Schmidt (86.) und sicherte sich so noch den Relegationsplatz. 3. Liga Sexistische Gesänge gegen Schiedsrichterin: Drittligist muss blechen Doch selbst ein Dreier hätte dem BVB letztendlich nicht für den Klassenerhalt genügt, denn in den letzten Wochen hatten sowohl der VfB Stuttgart II als auch Waldhof Mannheim Big Points gesammelt und waren an den Borussen vorbeigezogen.

3. Liga: Borussia Dortmund II steigt in die Regionalliga West ab

Der Nackenschlag für Borussia Dortmund II: Kai Brünker (l.) traf zum 1:1 für den 1. FC Saarbrücken. © Fabian Kleer/fussball-news-saarland/dpa Neben einem eigenen Sieg hätten die Schwarz-Gelben deshalb auch eine Niederlage des VfB (1:1 gegen Rot-Weiss Essen) oder eine höhere Pleite von Mannheim (0:1 gegen Arminia Bielefeld) benötigt, um doch noch über den Strich zu springen. Besonders bitter für die U23 des BVB: Nur zwei Teams hatte als Absteiger jemals mehr Zähler auf dem Konto, 2018/19 erwischte es Energie Cottbus mit satten 45 Punkten, ein Jahr später dann den Chemnitzer FC mit 44 Punkten. Auch deshalb sah es für Dortmund lange gut aus, die Klasse doch halten zu können, noch am 33. Spieltag belegte der Revierklub den 12. Platz. 3. Liga Was wäre, wenn: So spannend ist der Kampf um die Relegation in der 3. Liga Seither gab es jedoch fünf Niederlagen in Folge, auch der Trainerwechsel von Jan Zimmermann auf Tullberg vor zwei Wochen konnte keine Trendwende einleiten - am Ende steht der dritte Abstieg der Zweitvertretung in die Regionalliga in den letzten 15 Jahren.