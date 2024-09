Stefaniak beklagt Auer Chancenverwertung: "Wir haben uns das Spiel aus der Hand nehmen lassen"

Aue - Der FC Erzgebirge verzweifelte am Sonntag in der ersten Halbzeit an sich selbst und schaffte es trotz klarster Chancen nicht, mit einer deutlichen Führung in die Pause zu gehen. Das rächte sich gegen ein brutal effektives Spitzenteam wie Arminia Bielefeld .

Mael Corboz (M.) nutzt die Konfusion in der Auer Abwehr und nickt zur Bielefelder Führung ein. © IMAGO/Frank Kruczynski

Unter dem Strich stand so vor 10.111 Zuschauern im Erzgebirgsstadion mit 1:3 (1:0) die erste Saisonniederlage für die Veilchen. Tabellenführung futsch!



"Von der 25. Minute bis zur Halbzeit haben wir nicht viel Land gesehen", gab Arminia-Coach Mitch Kniat hinterher zu, sprach aber in Summe von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft. Was die Chancenverwertung anbelangte, war die Arminia weitaus effektiver.

Aue dagegen sündigte mit der Vielzahl an guten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. "Wir müssen in der ersten Halbzeit den Sack zumachen. Gehst du mit 2:0, 3:0 in die Pause, läuft das Spiel ganz anders", mutmaßte Marvin Stefaniak im Anschluss in der Mixed-Zone.

Er hatte in der 28. Minute per Strafstoß für die zu diesem Zeitpunkt längst überfällige Führung gesorgt, nachdem Boris Tashchy und Marcel Bär in der Anfangsviertelstunde schon hätten vorlegen müssen.

Dass der Elfmeter eigentlich gar keiner war, Kilian Jakob bereits vor der Strafraumkante gefoult wurde, gehört allerdings zur ganzen Wahrheit dazu.