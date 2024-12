Er war zuletzt beim direkten Konkurrenten: Drittligist findet neuen Trainer

Uwe Koschinat (53) steht ab sofort an der Seitenlinie von Rot-Weiss Essen. © Friso Gentsch/dpa

Am Montag lautete der Name des Cheftrainers noch Christoph Dabrowski, bereits am heutigen Donnerstag wird allerdings Koschinat das Training übernehmen.

Das gab der strauchelnde Drittligist am Donnerstagmittag bekannt, man sei sich am späten Mittwochabend mit dem 53-Jährigen einig geworden.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir im Team in Uwe Koschinat einen sehr erfahrenen Trainer gewinnen konnten, der zu 100 Prozent zu RWE und den Werten des Vereins passt und vom ersten Moment an begeistert vom Verein, den Fans und der Hafenstraße war", sagte der Vorstandsvorsitzende Marc-Nicolai Pfeifer (43).

Koschinat, der zuletzt beim direkten Konkurrenten VfL Osnabrück tätig war, wird am Sonntag ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub zum ersten Mal an der Seitenlinie von RWE stehen.