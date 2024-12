Nächster Trainerwechsel in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen feuert seinen Trainer!

Essen - Paukenschlag an der Hafenstraße: Drittligist Rot-Weiss Essen hat sich von Cheftrainer Christoph Dabrowski (46) getrennt!

Essens Christoph Dabrowski (46) muss nach dem Absturz in den Tabellenkeller gehen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die 0:3-Heimpleite gegen 1860 München am Sonntag war sein Sargnagel!

Nach fast zweieinhalb Jahren ist das Kapital Christoph Dabrowski und Rot-Weiss Essen beendet. Dies teilte der Klub am Montagvormittag mit.

"Christoph hat vom ersten Tag an die Werte gelebt und verkörpert, die den Verein ausmachen, beispielsweise Ehrlichkeit, Authentizität und Ehrgeiz. Jedoch sind wir nun an dem Punkt angelangt, wo wir uns unausweichlich gezwungen sehen, handeln zu müssen", so Vorstandschef Marc-Nicolai Pfeifer (43).

Vorerst werden die beiden bisherigen Co-Trainer Lars Fleischer (30) und Paul Freier (45) das Team übernehmen.

Essen hängt nach der Niederlage gegen die Löwen tief in die Abstiegszone fest, rangiert mit nur 16 Zählern aus 17 Spielen auf Platz 18. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt drei Punkte.

In den letzten beiden Spielen vor der Winterpause warten auf RWE zwei Kellerduelle gegen den VfL Osnabrück und die U23 des VfB Stuttgart.