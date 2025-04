Erster Aufsteiger steht fest! Duisburg kehrt in die 3. Liga zurück

Der MSV Duisburg hat mit einem 1:0-Erfolg bei der 2. Mannschaft von Borussia Mönchengladbach den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga geschafft.

Von Aliena Rein

Mönchengladbach - Die Zebras sind zurück im Profifußball! Eine Saison nach dem Abstieg in die Regionalliga hat der MSV Duisburg die direkte Rückkehr in die 3. Liga geschafft. Mit einem 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach II sicherte sich Duisburg den Meistertitel der Regionalliga West und steht damit als erster Aufsteiger in die 3. Liga fest.

Schon früh stellte Duisburg durch den Treffer von Tobias Fleckstein die Weichen in Richtung Meistertitel. © Fabian Strauch/dpa Es war alles angerichtet für die große Aufstiegsparty: Über 16.000 Duisburger Anhänger begleiteten ihren Klub ins rund 35 Kilometer entfernte Mönchengladbach. Damit auch alle Fans zuschauen konnte, wurde die Partie in den großen Borussia-Park verlegt. Und auf dem Platz lieferte Duisburg, was die Fans sich erhofft hatten, standen hinten sicher und gingen schon in der 6. Minute durch einen Treffer von Tobias Fleckstein in Führung. Die Führung brachte der MSV über die Zeit - und nach dem Abpfiff brachen dann alle Dämme, denn auch die letzte Ungewissheit über den direkten Wiederaufstieg war beseitigt.

MSV Duisburg nach chaotischen Tagen jetzt sicher Meister