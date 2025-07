Heißes Ostderby offiziell! 3. Liga verrät Spielplan mittels Quiz

Essen - Die 3. Liga hat in einem Instagram-Reel ein Quiz zum ersten Spieltag der neuen Saison gespoilert, der DFB bestätigte um 11 Uhr die Ansetzungen offiziell. Zum Start warten einige Knallerduelle!

Alles in Kürze

Schauplatz Essener Hafenstraße: Hier steigt das Auftaktspiel der 3. Liga. © Fabian Strauch/dpa

Wie bereits am Mittwochabend durchdrang, werden Rot-Weiss Essen und der TSV 1860 München die Saison am Freitagabend des 1. Augusts (Anstoß: 19 Uhr) eröffnen.

Am Samstag und Sonntag warten dann gleich mehrere Knüller auf die Fans: Unter anderem kommt es zum heißen Ostderby zwischen Erzgebirge Aue und Hansa Rostock.

Drittliga-Rückkehrer Duisburg trifft auf Stuttgarts U23, Viktoria Köln duelliert sich mit Schweinfurt. Für den VfL Osnabrück geht es gegen Aachen.

Brisant: Energie Cottbus, das auf den letzten Metern den Relegationsplatz zur 2. Bundesliga verspielte, trifft am ersten Spieltag ausgerechnet auf den 1. FC Saarbrücken, der am letzten Spieltag an den Lausitzern vorbeizog.

Offen sind die zeitgenauen Terminierungen der ersten Partien, die in der kommenden Woche folgen sollen.