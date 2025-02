Ex-HSV-Profi Diekmeier bangt um sein Kind: Tumor bei Tochter (14) entdeckt

"Jetzt hoffen wir erst mal, dass die OP morgen gut verläuft und er gut zu entfernen ist", so Dana weiter.

Wie die Mutter der Teenagerin gegenüber Bild erklärte, befindet sich der Tumor an der Niere. Demnach wird ihre Tochter schon am Mittwoch operiert, wobei festgestellt werden soll, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Tumor handelt.

"Momentan konzentrieren wir uns darauf, ihr die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen", schrieb die 40-Jährige. "In dieser schwierigen Zeit werde ich mich daher vorübergehend etwas zurückziehen, um ihr meine volle Aufmerksamkeit widmen zu können."

Das offenbarte Dana Diekmeier (40), die Ehefrau des früheren Fußballers und heutigen Co-Trainers des SV Sandhausen , am Dienstag selbst auf Instagram.

Dennis Diekmeier (35) war zuletzt von 2019 bis 2024 für den SV Sandhausen am Ball, wo er jetzt auch als Co-Trainer an der Seitenlinie steht. © Tom Weller/dpa

Gemeinsam war die Familie auch in zahlreichen TV-Formaten wie "Gewissensbisse? Das Fleischexperiment" auf Vox, der Sat1-Show "We are Family" oder der SWR-Doku "Die Diekmeiers" zu sehen.

Zudem betreibt der langjährige Rechtsverteidiger mit seinem Anhang einen eigenen YouTube-Kanal.

Daneben stand der frühere deutsche U21-Nationalkicker bis vergangenen Sommer noch selbst für den SVS auf dem Rasen, ehe er seine Karriere nach 15 Jahren im Profifußball beendete und auf die Trainerbank wechselte.

Die meiste Zeit verbrachte der Abwehrmann im Trikot des Hamburger SV, für den er von 2010 bis 2018 auflief und insgesamt 184 Partien absolvierte.