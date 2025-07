Spielplan ist raus! Aue startet mit Ost-Knaller gegen Hansa in 3. Liga

Aue - Hammer-Drittligaauftakt für den FC Erzgebirge ! Die Veilchen starten am 1. Spieltag (2. oder 3. August) mit einem Heimspiel gegen Hansa Rostock und haben damit gleich die zeitige Möglichkeit, sich fürs 1:4 Mitte März zu revanchieren.

Alles in Kürze

Im März unterlagen die Veilchen Hansa Rostock 4:1. © picture point/Sven Sonntag

Die erste Auswärtsfahrt führt die Härtel-Elf am zweiten Spieltag (8. bis 10. August) zum Zweitligaabsteiger SSV Ulm.

Eine Premiere gibt's am dritten Spieltag (22. bis 24. August), dann nämlich gastiert Aufsteiger TSV Havelse zum allerersten direkten Duell in einem Pflichtspiel im Lößnitztal.

Das zweite Ost-Duell steigt am sechsten Spieltag (16. bis 17. September) auswärts in Cottbus. Es ist zudem die erste von insgesamt zwei englischen Wochen, die in der Hinrunde auf die Drittligisten wartet.

Beendet wird die erste Saisonhälfte mit dem 19. Spieltag (19. bis 21. Dezember) kurz vor Weihnachten. Wie auch im vergangenen Jahr können die Veilchen die Mettenschicht in den eigenen vier Wänden feiern, mit einem Heimspiel gegen Schweinfurt.

Auch gegen den Aufsteiger aus der Bayern-Staffel haben die Veilchen bislang noch kein Punktspiel bestritten.

Damit steht fest, dass die Drittliga-Spielzeit für die Veilchen am 16. Mai 2026 mit einem Auswärtsspiel im Schweinfurter Sachs-Stadion endet.