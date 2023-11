Irres Gerücht: Rettet Michael Preetz Krisenklub MSV Duisburg vor dem Absturz?

Duisburg - Tabellenletzter der 3. Liga , sechs Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, Trainerwechsel verpufft: Der frühere Bundesligist MSV Duisburg steht dicht vor dem Abgrund Regionalliga . In seiner Not soll der Klub bei namhaften Funktionären vorgefühlt haben.

Wagt er nochmal die Rückkehr auf die Bühne? Ex-Geschäftsführer Michael Preetz (56) ist seit seinem Aus bei Hertha BSC fast drei Jahre ohne Funktion im Fußball-Geschäft. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Können die Zebras dem Schlamassel noch entkommen? Beim Krisen-geplagten Drittligisten hat es nach Ansicht vieler Anhänger fünf nach zwölf geschlagen.

Jämmerliche acht Zähler samt neun Törchen fuhr der MSV in der 3. Liga ein. Am zurückliegenden 14. Spieltag gelang das erste Stürmertor der Saison durch den viel gescholtenen Alexander Esswein (33) - bezeichnend - per Elfmeter!

Bei den Fans geht längst die Angst eines Total-Absturzes um. Der Anfang Oktober neu-installierte Trainer Boris Schommers (44) ist nach seinem Grusel-Einstand (drei Niederlagen, ein Remis in der Liga) unten durch.

Darüber hinaus schied Schommers zwei Tage nach seinem Dienstbeginn extrem peinlich im Landespokal Niederrhein gegen Fünftligist KFC Uerdingen aus.



Und der Verein um Klub-Boss Ingo Wald (65)? Wirkte bisher vollkommen hilflos, nachdem er die Patrone Trainerwechsel verschossen hatte. Kein Zeichen der Hoffnung oder des Aufbruchs, auch die Position des Sport-Geschäftsführers ist nach der Entmachtung von Ralf Heskamp (58) bis heute ungeklärt.

Bis dieser Tage die WAZ zwei prominente Namen durchstach, die die Meidericher im Winter retten könnten. Dabei soll es sich um niemand Geringeres als die langjährigen Bundesliga-Protagonisten Ewald Lienen (69) und Michael Preetz (56) handeln!