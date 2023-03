"Waldhof-Wahnsinn": Mannheim dreht Drittliga-Topspiel in 53 Sekunden!

Mannheim - 11.680 Zuschauer wollten trotz Eiseskälte das Spitzenspiel der 3. Liga am Montagabend zwischen Waldhof Mannheim und der SV Elversberg sehen und sollten nicht enttäuscht werden. Zumindest, wenn man es mit dem Waldhof hielt.

Mannheims Spieler jubeln mit dem Siegtorschützen Adrien Lebeau (23, M.). © imago/foto2press

Es war angerichtet: Das Duell des besten Heimteams (Mannheim) gegen die beste Auswärtsmannschaft (Elversberg) der 3. Liga.

Speziell für die Gastgeber war es nicht nur die Gelegenheit, den seit sechs Partien unbesiegten Tabellenführer zu schlagen, sondern auch die Lücke zum Relegationsplatz zu schließen.

Und es sollte in puncto Dramatik dem Charakter eines Spitzen- und Flutlichtspiels gerecht werden! Bereits mit der zweiten Chance ging Elversberg durch ein Eigentor von Waldhof-Verteidiger Julian Riedel (31) in der 12. Minute in Führung.

Doch spätestens im zweiten Durchgang kam der Waldhof-Express ins Rollen. Zunächst verlängerte Fridolin Wagner (25) einen Freistoß per Hinterkopf ins lange Eck (71. Minute).

Was aber Sekunden später folgte, setzte dem ganzen die Krone auf: Während der Stadionsprecher noch den Torschützen feierte, stießen die Elversberger den Ball wieder an.

Problem: Der Spitzenreiter zeigte sich sichtbar geschockt, Mannheim erbeutete sich vom Anstoß weg sofort das Spielgerät, schickte den eingewechselten Berkan Taz (24) auf links, der mit einer Maßflanke Adrien Lebeau (23) am zweiten Pfosten fand. Dieser musste nur den Fuß hinhalten. Das Carl-Benz-Stadion rastete aus!