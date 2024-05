Zur neuen Saison: Ex-Dynamo-Coach übernimmt Drittliga-Absteiger!

Lübeck - Nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die 3. Liga muss der VfB Lübeck schon wieder den Gang in die Regionalliga antreten . Auf der Drittliga-Reise hatte der norddeutsche Klub insgesamt vier Trainer an der Seitenlinie stehen, doch dieser Verschleiß soll jetzt aufhören: Ab der kommenden Saison übernimmt der frühere Dynamo-Dresden-Coach Guerino Capretti (42) den VfB!

"Wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv kennengelernt, immer wieder ausgetauscht und wollen nun gemeinsam alle Energie in die Planung der neuen Saison stecken, um gemeinsam die sportliche Zukunft des VfB Lübeck zu gestalten."

Zuletzt war Guerino Capretti beim FC Ingolstadt tätig. © Picture Point / Roger Petzsche

Deshalb steht jetzt in der Regionalliga Nord eine Neuausrichtung an, in der Capretti die sportlichen Geschicke in eine aufsteigende Richtung lenken soll.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim VfB, auf die Stadt Lübeck und auf die Fans", betonte der neue Chefcoach. Er wolle den Verein wieder in Richtung Profifußball führen.

Capretti hatte seine Trainerkarriere als Spielertrainer beim Delbrücker SC begonnen, bevor er mehrere Jahre beim SC Verl tätig war.

Seine letzten Stationen waren allerdings nicht gerade von Erfolg gekrönt: Mit Dynamo Dresden stieg der 42-Jährige 2022 in die 3. Liga ab und musste daraufhin gehen, im Frühjahr 2023 wurde er Cheftrainer des FC Ingolstadt, wurde dort aber nach zwei Monaten bereits wieder freigestellt.

Beim VfB Lübeck soll es für Capretti jetzt aber genau wie für den Klub wieder bergauf gehen: "Ich freue mich darauf, unter den Rahmenbedingungen in Lübeck wieder die Dinge einbringen zu können, die mich stark gemacht haben, nämlich meine Spielidee von Beginn an einbringen und auch den Kader mitgestalten zu können."