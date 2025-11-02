Köln fertigt HSV ab! VAR-Chaos, Doppel-Rot und Wunderkind

Köln - Das Duell der Bundesliga-Aufsteiger geht an den 1. FC Köln ! Gegen einen doppelt geschwächten Hamburger SV setzen sich die Geißböcke im Spezial-Karnevalstrikot am Ende mit 4:1 (1:0) durch. Dabei ist der VAR der umstrittenste Akteur des Spiels.

Sowohl der 1. FC Köln als auch der Gegner aus Hamburg schenken sich im Duell der Aufsteiger überhaupt nichts. © Rolf Vennenbernd/dpa

Vier Tage nach der Pokal-Pleite gegen den Rekordmeister aus München (1:4) zeigen die Rheinländer zwar einen ähnlichen Kampf - nur das Ergebnis ist unterm Strich deutlich erfreulicher.

Ebenso wie im Schlagabtausch mit den Bayern: Ragnar Ache steht wiedermal goldrichtig und netzt schon wieder zum 1:0 (24.).

Auch ohne Wunderkind Said El Mala in der Startelf geben die Kölner - eine Woche vor dem Startschuss in die fünfte Jahreszeit - offensiv über weite Strecken den Ton an, drücken die Nordlichter phasenweise tief in die eigene Hälfte.

Das Ergebnis: Das zwischenzeitliche 2:0 durch Florian Kainz (49.) per Traum-Freistoß. Zu reden sein dürfte ab sofort aber wieder über den VAR. Ganze sechs Minuten (!) braucht es, um das vermeintliche 1:2 durch Fabio Vieira (51.) wieder einzukassieren.

Neuzugang Rayan Philippe holt zuvor Eric Martel robust von den Beinen - das die Begründung von Schiedsrichter Daniel Schlager.