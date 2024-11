Bayer-Kapitän Hradecky mit herber Kritik nach Peinlich-Remis: "Sind keine Spitzenmannschaft!"

Leverkusen - Selbst gegen die "kleinen Teams" zeigt der amtierende Deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen in dieser Saison keine Glanzleistungen mehr. Nach dem bitteren wie unnötigen 1:1-Remis beim Tabellenschlusslicht VfL Bochum platzte Bayer-Kapitän Lukas Hradecky (34) öffentlich der Kragen und er ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Wieder einmal schenkte Leverkusen am Samstag zwei Punkte im Meisterschaftsrennen her. Bochums Koji Miyoshi (27, l.) überwand Bayer-Torhüter Lukas Hradecky (34) in der 90. Minute zum 1:1-Ausgleich. © David Inderlied/dpa

"Das zeichnet auf jeden Fall keine Spitzenmannschaft aus, wenn man solche Spiele nicht gewinnt. Immer wieder. Auch gegen Gegner, die wir eigentlich schlagen müssen - und klar schlagen müssen", so der 34-jährige Torhüter nach der Partie bei Sky.

"Wir lassen auch immer wieder Ecken und Freistöße zu, wir lassen das Stadion auch leben", führte der Bayer-Schlussmann die aktuelle Misere weiter aus.

Fakt ist: Die Werkself hat gegen die vermeintlichen Underdogs der Liga eine ganz schwache Bilanz.

Gegen Aufsteiger Kiel gab's ein 2:2 nach einer 2:0-Führung. In Bremen stand ebenfalls ein 2:2 nach zweimaliger Führung, jetzt das 1:1 in Bochum, der Gegentreffer zum späten Ausgleich für die Hausherren fiel in der Schlussminute.

So beträgt der Abstand zwischen dem Meister der Vorsaison und dem in dieser Saison schon wieder ganz oben stehenden FC Bayern mittlerweile schon neun Punkte. Die Münchner hatten ihre Partien gegen Leverkusens Remis-Gegner fulminant mit 6:1 und zweimal 5:0 gewonnen.

"Das ist momentan der Unterschied zwischen Bayern und uns. Sie haben die gleichen Gegner mit größeren Unterschieden runtergeschossen, was uns nicht gelungen ist. Deswegen stehen wir jetzt auch hier mit neun Punkten Rückstand", meinte Hradecky sichtlich angefressen.