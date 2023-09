Bundesliga-Stürmer verrät: Der härteste Gegenspieler meiner Karriere war ein Dynamo-Verteidiger!

Tim Kleindienst (28) geht aktuell für Heidenheim auf Torejagd. © Tom Weller/dpa

Als Tim Kleindienst (28) im Podcast "Nickitaka" zu Gast ist, sind seine ersten Heidenheimer Bundesliga-Tore wie der umstrittene Elfmeter in Dortmund erst wenige Tage her.

Heidenheims Goalgetter hätte also aus jüngster Erinnerung Niklas Süle (28) auf die Frage nach seinem härtesten Gegenspieler nennen können. Dieser ist immerhin langjähriger Nationalspieler und an die 100 Kilogramm schwer.

Oder Hoffenheims Abwehrbullen John Anthony Brooks (30), auf den er am zweiten Spieltag traf. Doch eine schmerzhafte Erfahrung aus den Anfängen seiner ersten Herrenjahre als Fußballprofi wirkt bis heute nach.

Denn nach einiger Zeit des Nachdenkens antwortet der Bundesliga-Stürmer recht unverblümt:

"Tatsächlich war es sehr, sehr ekelhaft in der 3. Liga gegen den Hefele, der hat mich immer gekniffen. Ich hatte so am Bauchraum komplett blaue Flecken am nächsten Tag." Für Kleindienst war das persönliche Duell gegen Michael Hefele (heute 33, Karriereende) damals sein erstes Drittliga-Heimspiel als Cottbuser Profi.

Die Lausitzer unterlagen gegen die Sachsen mit 1:3, Kleindienst blieb ohne Tor. Am Ende seiner Debütsaison sollten es dennoch 13 Hütten sein.