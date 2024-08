Bundesliga-Trainer nach Auftakt bedient: Stimmung "wieder komplett Friedhof"

Für einen kleinen Moment hätte laut Bayerns späteren 3:2-Siegtorschützen Serge Gnabry (29) sogar "die Hütte gebrannt". Doch mit dem 2:2 in der 65. Minute, einem Eigentor von VfL-Verteidiger Jakub Kaminski (22), drehte sich der Wind.

So schnell kann die Stimmung kippen. Bis zur 65. Minute führte der VfL Wolfsbur g im Heimspiel gegen Bayern München mit 2:1. Die Führung? Etwas überraschend und glücklich, nachdem man zur Halbzeit mit 0:1 zurückgelegen hatte.

Maximilian Arnold (30) und der VfL Wolfsburg ließen sich am Ende doch von Bayern München unterkriegen. © Swen Pförtner/dpa

Die Reaktion des angesäuerten VfL-Coaches? Verständlich! Nicht alle Tage hat man den deutschen Rekordmeister am Rande einer Niederlage. "Wir müssen den Jungs helfen, damit die an sich glauben. Wir müssen es schaffen, dass auch die Fans an uns glauben."

Hier nimmt der Ösi auch seine Mannschaft in die Pflicht: "Es ist nur gemeinsam möglich. Es ist mir manchmal zu ruhig gewesen."

In der Tat schien Bayern an dem Tag schlagbar, strahlte bei Weitem nicht die frühere Dominanz aus. Zugleich ist Wolfsburg aber nicht als Stimmungshochburg oder Heimmacht (Platz1 4 in der Vorsaison) bekannt.

Doch selbst Kapitän Maximilian Arnold (30) betonte:

"Im Endeffekt müssen wir versuchen, den Funken überspringen zu lassen [...] wenn wir diese Leidenschaft als Mannschaft, Verein und ganzes Stadion zeigen, geht es in die richtige Richtung und wir werden viele Spiele gewinnen."