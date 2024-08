Die Bundesliga startet: Alles, was Ihr zur neuen Saison wissen müsst

Deutschland - Meister Bayer Leverkusen eröffnet an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) mit dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach die Bundesliga -Saison. Der FC Bayern steigt ungewohnterweise erst am Sonntag in Wolfsburg ein. Auf die Fans wartet eine spannende Spielzeit mit Neuerungen und besonderen Terminen.

An diesem Freitag startet die Bundesliga in ihre 62. Saison. Erstmals seit Jahren eröffnet ein anderer Klub als der FC Bayern als Titelverteidiger die Spielzeit. © Matthias Balk/dpa

Wo ist die Bundesliga live im TV zu sehen?

Um alle Spiele live am Bildschirm verfolgen zu können, brauchen die Fans mehrere Streaming-Abos. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Spiele am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr), die Partien am Nachmittag auch in der Konferenz.

Die Spiele am Freitag (20.30 Uhr) und Sonntag (15.30 Uhr, 17.30 Uhr, maximal zehnmal pro Saison auch um 19.30 Uhr) werden vom Streamingdienst DAZN übertragen. Der Free-TV-Sender Sat.1 zeigt das Eröffnungsspiel, jeweils eine Partie am 15. und 16. Spieltag sowie die Relegationspartien.

Welche Regeländerungen gibt es?

Am auffälligsten wird die sogenannte Kapitänsregel sein, die bei der EM im Sommer erfolgreich eingeführt worden war: Bei Diskussionsbedarf mit dem Schiedsrichter darf nur noch der Spielführer beim Unparteiischen vorsprechen. Zeiten, in denen ein Pulk von Spielern auf den Referee einredet, sollen damit der Vergangenheit angehören. Dass diese Neuerung auch als "Meckerregel" bezeichnet wird, hören die Schiedsrichter nicht so gerne.

Einen Chip im Ball mit einer Art EKG für Ballberührungen wie bei den EM-Spielen gibt es in der Bundesliga noch nicht.