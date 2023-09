Irre Schlussphase! BVB tankt gegen Freiburg Selbstvertrauen für PSG

Freiburg - Borussia Dortmund hat seinen schwachen Saisonstart hinter sich gelassen und Selbstvertrauen für den Kracher-Auftakt in der Champions League getankt.

Donyell Malen (24) sorgte für das zwischenzeitliche 2:2. © THOMAS KIENZLE / AFP

Der Vizemeister gewann am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga dank starker Schlussminuten und zweier Routiniers mit 4:2 (1:2) beim SC Freiburg.

Abwehr-Oldie Mats Hummels (11., 88.), Donyell Malen (60.) und der eingewechselte Ex-Kapitän Marco Reus (90.+3) trafen für die Dortmunder, die nun acht Punkte auf dem Konto haben. Am Dienstag müssen die Westfalen zu Beginn der Königsklasse beim französischen Meister Paris St. Germain antreten. Die Freiburger (sechs Zähler) starten am Donnerstag bei Olympiakos Piräus in die Europa League.

Für die Breisgauer waren Lucas Höler (45.+2) und Nicolas Höfler (45.+6) erfolgreich. Beide Treffer bereitete der eingewechselte Vincenzo Grifo vor. Höfler allerdings flog in der 82. Minute wegen groben Foulspiels mit Rot vom Platz.

"Wir sind mit den Ergebnissen und den Leistungen nicht zufrieden. Wir stehen unter Druck", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kurz vor dem Anpfiff bei Sky: "Ich glaube an den Trainer und die Mannschaft. An den kommenden Aufgaben werden wir wachsen." Coach Edin Terzic gab die Richtung vor: "Wir müssen viele Dinge verbessern."