Reanimation im Fanblock - plötzlich schweigt ein ganzes Bundesliga-Stadion

Stuttgart - Wenige Tage nach dem Stimmungsdämpfer in der Europa League hat sich der VfB Stuttgart in der Fußball- Bundesliga zurückgemeldet. Ein medizinischer Notfall im Block des sportlich weiter schwächelnden FSV Mainz 05 rückte das 2:1 (1:1) der Schwaben aber in den Hintergrund.

Sanitäter kümmern sich im Gästeblock von Mainz 05 um einen kollabierten Fan. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Ein Fan der Gäste musste reanimiert und später ins Krankenhaus gebracht werden.

Darum stellten beide Fan-Lager für mehr als 20 Minuten im ersten Durchgang die Unterstützung ein.

In dieser Phase verstummten die Gesänge aus der Kurve. Erst nachdem der Stadionsprecher erste Informationen verkündet hatte, brandete Applaus auf.

Später teilten die Mainzer via X mit, dass der betroffene FSV-Anhänger nach Reanimationsmaßnahmen "stabil" und auf dem Weg ins Krankenhaus sei.