Schiedsrichter erklären VAR-Entscheidungen: In diesen Stadien wird getestet!

Von Sebastian Stiekel

Frankfurt am Main - Schon am nächsten Wochenende startet in einigen Fußballstadien Deutschlands ein neues Projekt: Schiedsrichter werden die Entscheidungen des Videobeweises in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga künftig per Durchsage direkt den Zuschauern im Stadion erklären.