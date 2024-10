Nach Blitzstart: Bayer Leverkusen verdaddelt Sieg gegen Aufsteiger Kiel

"Gib mir Fünf!" Die Bayer-Spieler um Jonas Hofmann (l.) und Victor Boniface (r.) hatten im Bundesliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel in Hälfte eins noch alles im Griff. Dann kippte die Partie jedoch noch. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dabei sah es zunächst über weite Strecken nach einer einseitigen Partie in der BayArena und einem Kantersieg für Leverkusen aus. Das Team von Trainer Xabi Alonso (42) führte zur Pause in nahezu jeder Statistik deutlich. 14:4 Torschüsse, 71 Prozent Ballbesitz - Die Kieler wurden von den Leverkusenern in den rot-schwarzen Sondertrikots regelrecht über den Platz gehetzt.

Schon nach acht Minuten führte Bayer durch Tore von Boniface und Hofmann mit 2:0. Dazu hatte Boniface sogar noch zum vermeintlichen 3:0 getroffen, der Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Dafür zählte dann quasi mit dem Halbzeitpfiff der völlig überraschende Anschlusstreffer durch Kiels Geschwill zum 1:2 Pausenstand.

Dann zeigte der Aufsteiger plötzlich ein anderes Gesicht: In Hälfte zwei war Kiel obenauf und sorgte vor dem Leverkusener Tor immer wieder für gefährliche Torchancen.

Nach einer misslungenen Grätsche von Bayers Frimpong im Strafraum gegen Kiels Porath, zeigte Schiedsrichter Robert Hartmann in Minute 69 auf den Punkt. Fiete Arp verwandelte den Strafstoß zum 2:2-Ausgleich für den Außenseiter - gleichzeitig der überraschende Endstand!