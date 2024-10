VAR-Chaos in Leverkusen! Bayer 04 und Eintracht Frankfurt liefern sich Knaller-Duell

Leverkusen - Nach dem Schock-Remis gegen Holstein Kiel (2:2) hat Bayer 04 derzeit auch mit Eintracht Frankfurt gewaltige Probleme. Zur Pause steht es in der BayArena nach zweifachem VAR-Drama 1:1!

Purer Jubel bei Robert Andrich! Nach VAR-Schock steht es in der BayArena inzwischen 1:1. © INA FASSBENDER / AFP

Zehn Siege aus den vergangenen zehn Pflichtspielen - dazu ein saftiges Torverhältnis von 35:5. Das sind die Zahlen pro Leverkusen an diesem Nachmittag!

Die Brust des amtierenden Doublesiegers konnte vorab also nicht größer sein. Um ein Haar wäre die nach dem ersten Teil des VAR-Dramas sogar noch größer geworden.

Einen fälligen Elfmeter hatte Victor Boniface nach neun Minuten aber lustlos in die Arme von SGE-Keeper Kevin Trapp geschoben. Deutlich effizienter dagegen - im zweiten Teil des VAR-Wahnsinns - machte es Torschützen-Primus Omar Marmoush nach Foul von Robert Andrich (16.) - 1:0!

Schon vier Zeitumdrehungen früher hätte der 25-Jährige die Gäste per Tor des Monats in Front bringen können - sein Knaller landete aber humorlos am rechten Pfosten.