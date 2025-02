Premiere in der Bundesliga: Hier erklärt der Schiedsrichter den Fans, warum es keinen Elfmeter gibt

Dr. Robin Braun (28, r.) erklärt hier den Zuschauern, wieso es keinen Elfmeter für Leverkusen gibt. Die Hoffenheimer Spieler schauen zu. © IMAGO / RHR-Foto

Angelehnt an die Praxis, die bereits seit Jahrzehnten im American Football und auch seit einiger Zeit im Eishockey praktiziert wird, schaltete Dr. Robin Braun in der ersten Halbzeit sein Mikrofon an und sagte laut, für alle Zuschauer in der BayArena hörbar an, wieso es keinen Elfmeter für Leverkusen gab.

Nach einem Foul von David Jurasek (24) an Nathan Tella (25) hatte der Unparteiische zunächst auf den Punkt gezeigt. Dann schaltete sich aber der VAR in Form von Robert Schröder ein und sah sich die Situation noch einmal genau an.

Da Tella vor dem Foul im Abseits stand, wurde die Entscheidung zurückgenommen, Braun musste sich die Szene in der Video Area gar nicht noch einmal anschauen.

Nachdem er auf dem Rasen die Entscheidung bereits per Handzeichen angezeigt hatte, schaltete er kurz darauf sein Mikrofon an.