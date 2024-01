Vor Duell beim FC Köln: Frank Schmidt leistet sich fiesen Seitenhieb

Frank Schmidt (50) steht mit seinen Heidenheimern überraschend auf Rang neun. © Tom Weller/dpa

Eigentlich ist der 50-Jährige innerhalb der Liga als absoluter Publikumsliebling bekannt.

Diesen Ruf stellt Schmidt allerdings nun gehörig auf die Probe - mit einem kessen Seitenhieb in Richtung Geißbockheim.

"Wir wissen um die Brisanz des Spiels", hatte der Heidenheimer Erfolgstrainer vorab gesagt. Wie schon zahlreiche Konkurrenten zuvor wollen auch die Geißböcke am Samstag (15.30 Uhr) den Aufsteiger in seine Schranken weisen und drei Punkte am Rhein behalten.

"Man hört aus Köln, dass Heidenheim unbedingt geschlagen werden muss, aber das haben wir schon öfter gehört...", machte sich Schmidt über das Vorhaben der Kölner halbwegs lustig.

Das dürften die Fans wohl nicht allzu gerne hören!