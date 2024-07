Falls Tah geht: Leverkusen soll diesen Nationalspieler im Visier haben

Scheut keinen Zweikampf, auch nicht gegen Top-Stürmer wie Spaniens Alvaro Morata (31, l.): Kroatiens Innenverteidiger Josip Sutalo (24). © Sören Stache/dpa

Die Rede ist von Kroatiens Nationalspieler Josip Sutalo (24). Laut "BILD" beobachtet der Deutsche Meister die Transfer-Situation rund um den 1,90 Meter großen Innenverteidiger genau.

Sutalo war 2023 von seinem Ausbildungsklub Dinamo Zagreb zu Ajax Amsterdam in die Niederlande gewechselt. Für die Auswahl Kroatiens nahm der 24-Jährige zuletzt auch an der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland teil. Allerdings war da für ihn schon nach der Gruppenphase Schluss.

Was für einen Wechsel Sutalos nach Leverkusen spricht: Die Werkself hatte vor einem Jahr schon einmal Interesse an ihm. Weil damals allerdings kein Stammverteidiger den Verein verlassen hatte, kam eine Verpflichtung nicht zustande.

Diesmal könnte es anders laufen. Allerdings müssten dafür die seit Wochen stockenden Verhandlungen zwischen Jonathan Tah und dem FC Bayern in Schwung kommen.

Und: Josip Sutalo steht längst nicht nur bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel. Auch der AC Florenz und West Ham United sollen Interesse am Kroaten haben.