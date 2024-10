Kein Dreier an der Weser: Werder schlägt gegen Werkself zweimal zurück!

Sein Tor reichte Bayer nicht: Victor Boniface (23) schoss die Werkself in Führung. © Carmen Jaspersen/dpa

Zwar traf der Torjäger eine Woche nach seinem Verkehrsunfall zur Bayer-Führung, dennoch kam der deutsche Meister bei Werder Bremen nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.

Romano Schmid traf in der 90. Minute für Werder zum Ausgleich, nachdem die Grün-Weißen in den ersten drei Heimspielen zuvor keinen einzigen Treffer erzielt hatten. Zuvor hatte Marvin Ducksch das zwischenzeitliche 1:1 für die Bremer erzielt (74.), Bayer war wenig später durch ein Eigentor von Felix Agu aber wieder in Führung gegangen (77.).

Wegen der Folgen des Unfalls am vergangenen Wochenende hatte Boniface während der Woche beim Auswärtsspiel in der Champions League bei Stade Brest noch pausiert. An der Weser stand der Angreifer aber wieder zur Verfügung und sofort wieder in der Startelf.

Schon in der dritten Minute hatte er die Chance zur frühen Leverkusener Führung, traf den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht richtig. Ansonsten war der deutsche Meister erst einmal mit Abwehraufgaben beschäftigt. Denn anders als noch vor ein paar Wochen beim 0:5 gegen Bayern München agierte Werder deutlich mutiger und kam zu einigen guten Chancen.