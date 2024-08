Unbesiegbar-Serie reißt: Bayer Leverkusen verspielt Erfolg gegen RB Leipzig

Leverkusen - Erste Saisonniederlage für die Übermannschaft der vergangenen Spielzeit: Bayer Leverkusen verspielt einen nach der ersten Halbzeit schon sicher geglaubten Sieg gegen RB Leipzig ! Das Team von Trainer Xabi Alonso (42) unterlag den Sachsen in einer spannenden Partie mit 2:3 (2:1). Damit reißt eine unglaubliche Serie von 35 Bundesligaspielen ohne Niederlage für die Werkself.

Leipzigs Kevin Kampl jubelt über seinen Treffer gegen Leverkusen, sehr zum Leidwesen von Bayer-Stürmer Florian Wirtz. © Federico Gambarini/dpa

Bereits vor der Partie wurde es auf Seiten von Bayer Leverkusen emotional: Der Klub gedachte dem vergangene Woche verstorbenen Ex-Trainer Christoph Daum (†70), zuvor wurde der langjährige Bayer-Kicker und deutsche Nationalspieler Jens Nowotny (50) feierlich zum Ehrenspielführer des Vereins ernannt.

Danach ging es auf dem Rasen hoch her: Leverkusen zeigte in Hälfte eins eine überlegene Leistung und ging durch Tore von Jeremie Frimpong (39. Minute) und Alejandro Grimaldo (45. Minute) deutlich in Führung.

Quasi mit dem Halbzeitpfiff schlief die Bayer-Abwehr jedoch ein, Kevin Kampl verwandelte per Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer (45+7. Minute). Nach der Pause drehte sich das Spiel: Leipzig kam immer besser zurecht und belohnte sich schlussendlich durch einen Doppelpack von Openda (57., 80. Minute) mit den Toren zum 3:2-Endstand. Bayer kam dieses Mal, anders als so oft in der Vergangenheit, nicht mehr zum Last-Minute-Ausgleich.

Für Abwehr-Chef Jonathan Tah war die Ursache für die Niederlage klar: "Wir bekommen zu leicht die Gegentore. Das ist eigentlich alles. Ansonsten haben wir es eigentlich gut verteidigt."

Anschließend gab Tah noch ein Bekenntnis zu seinem aktuellen Klub ab, denn: Trotz langwieriger Verhandlungen und Gerüchte bleibt der deutsche Nationalspieler der Werkself doch vorerst erhalten.