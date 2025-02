"Buschi" bleibt: Kommentator Frank Buschmann verlängert mit Sky

Frank "Buschi" Buschmann (60) kommentiert seit 2017 für Sky Sport die Bundesliga. © Gregor Fischer/dpa

Wie der Pay-TV-Sender am Dienstag mitteilte, wird "Buschi" auch in den kommenden Jahren die Bundesliga bei Sky Sport kommentieren. Außerdem wird der 60-Jährige weiterhin immer montags in der "Glanzparade" zu sehen sein.

"Frank Buschmann ist eine Kommentatoren-Legende und kombiniert auf ideale Weise Fachkompetenz und Unterhaltung", sagte der Chefredakteur Sky Sport, Alexander Rösner, der sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Buschmann freut.

"Ich habe es bereits Ende letzten Jahres gesagt: Wenn man Spaß und Freude an etwas hat, warum sollte man dann damit aufhören?", sagte Buschmann selbst über seine Karriere. "Ich habe einfach noch zu viel Lust auf die Bundesliga und darauf, regelmäßig über Fußball zu reden", teilte der Sportjournalist mit.

Buschmann kommentiert seit 2017 für Sky Sport die Bundesliga und erfreut sich bei den Zuschauern großer Beliebtheit.